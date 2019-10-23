بوتين: إفريقيا قارة واعدة اقتصاديا

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالنمو الاقتصادي الذي شهدته عدد كبير من الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية.

وقال «بوتين»، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، صباح الأربعاء، إن إفريقيا قارة واعدة اقتصادية، مشيرًا إلى أن روسيا من الدول العشر الأوائل المستثمرين بها.

وأضاف أنه لابد من مضاعفة حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول إفريقيا، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي «روسيا-إفريقيا»، بمدينة سوتشي الروسية، وبرئاسة مصرية روسية.