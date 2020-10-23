بايدن يعد بمسار لمواطنة المهاجرين غير الشرعيين

وعد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن مساء الخميس، بمسار لحصول ملايين المهاجريين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة على الجنسية خلال المئة يوم الأولى من رئاسته.

وقال بايدن إنه سيرسل خطة الهجرة إلى الكونجرس الأمريكي وتعهد بتوفير الحماية "الفورية" لأطفال العديد من المهاجرين غير الشرعيين المعروفين باسم دريمرز (الحالمون).

ورد ترامب على بايدن قائلاً إنه "بنى أقفاصا" كنائب للرئيس لمدة ثماني سنوات.

وتعرض ترامب لانتقادات حادة بسبب سياسته الخاصة بفصل الأطفال على الحدود الأمريكية مع المكسيك والتي شهدت فصل الأطفال عن والديهم واحتجازهم في مرافق للاحتجاز.

ويشار إلى أن أكثر من 500 من هؤلاء الأطفال لم يتم لم شملهم مع والديهم بعد، وفقا لدعوى قضائية من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.