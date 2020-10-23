تيسلا تستدعي 30 ألف سيارة مستوردة في الصين بسبب مشاكل نظام التعليق

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أعلنت شركة "تيسلا" الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية استدعاء 30 ألف سيارة موديل "إس" وموديل "إكس" مستوردة في الصين بسبب مشاكل في نظام التعليق.

يذكر أن نظام التعليق في السيارة يعمل على زيادة الاحتكاك بين إطاراتها وسطح الطريق وذلك لتوفير ثبات واستقرار نظام التوجيه والتحكم الآمن وضمان راحة الركاب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة لتيسلا في الوقت الذي تواجه فيه منافسة شرسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقالت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان اليوم الجمعة، إن تيسلا قررت استدعاء السيارات إنتاج الفترة من 17 سبتمبر 2013 وحتى 15 يناير 2018.

وأوضحت أن هناك عيبين مختلفين في نظام التعليق، وقد تحتوي بعض السيارات على الاثنين معا.

ورفض ممثل تيسلا في الصين الرد على طلبات للتعليق على القرار.

وسيطبق قرار الاستدعاء على الجزء الأكبر من السيارات المستوردة التي باعتها الشركة في الصين خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت الشركة الأمريكية تصنيع سياراتها الكهربائية في شنغهاي بداية عام 2020، وبعد ذلك، شهدت مبيعات سيارات تيسلا المستوردة في المجمل تراجعا لبضع مئات من المركبات شهريًا.

وتمثل مشكلات الجودة، مثل مشكلة الحرائق الناجمة عن عيوب في البطارية، مصدر قلق بالنسبة لمستهلكي المركبات الكهربائية.

وتضررت شركات هيونداي موتور، وفورد، وبي إم دبليو، بشدة بعد ورود تقارير في الأسابيع الأخيرة عن وقوع حوداث حريق في سياراتهم الكهربائية.

وأدت حوادث انفجار بطاريات سيارات بي إم دبليو وفورد إلى تراجعهما في سباق سوق السيارات الكهربائية.