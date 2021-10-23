 ثوران بركان «اتنا» في صقلية مجددا - بوابة الشروق
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ثوران بركان «اتنا» في صقلية مجددا

(د ب أ)
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 4:13 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 4:13 م

ثار بركان جبل "اتنا" على جزيرة "صقلية" الإيطالية مرة أخرى، بعد عام نشط للغاية، بالنسبة للبركان.

وذكر المعهد الإيطالي الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أنه سجل نشاطا متزايدا صباح اليوم السبت.

وأظهرت صور تدفقا للحمم البركانية وللرماد، من الجانب الجنوبي الشرقي من فوهة البركان وعمودا من الدخان القاتم، يتصاعد في السماء.

ولم تكن هناك أي تقارير في بادئ الأمر عن حدوث أضرار.

وينفث البركان، الذي يقع على ارتفاع 3357 مترا، حمما بركانية ورمادا مرارا منذ منتصف فبراير الماضي، وتم تسجيل حوالي 50 ثورانا.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، تعهدت حكومة صقلية بتقديم مليوني يورو(2.3 مليون دولار) لمساعدة البلديات المحيطة، التي تعاني من أضرار ، ناجمة عن الرماد وأحجار الحمم البركانية الصغيرة، التي تتساقط.


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