صلاح يختار الأجمل بين هدفيه أمام واتفورد ومانشستر سيتي

اختار محمد صلاح، نجم ليفربول، الأفضل بين هدفيه في شباك مانشستر سيتي وواتفورد بالبريميرليج.

يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وسجل «سوبر مو» هدفين ولا اروع في شباك مانشستر سيتي وواتفورد على طريقة ليونيل ميسي بعدما راوغ دفاعات كلا الفريقين.

وتحدث صلاح لشبكة «سكاي سبورتس» عن التطورات على مستواه وانهائه للهجمات، قائلًا:" أبحث دائمًا عن الأشياء التي يمكنني العمل على تطويرها وتحسينها، هدفي في شباك مانشستر سيتي كان بالقدم اليمنى وفي زاوية ضيقة، أتدرب دائمًا في صالة الألعاب الرياضية قبل وبعد انتهاء التدريبات المعتادة".

وأضاف:" أفكر دائمًا..إذا كنت في هذا الموقف، ماذا ينبغي علي فعله؟ كيف يمكنني إنهاء الهجمة جيدًا وتمرير الكرة للاعب ما ليسجل؟ يعمل أعضاء الجهاز التدريبي معي بشكل جيد للتدرب بعد انتهاء التدريبات..على إنهاء الهجمات والاقتحام للداخل على القدم اليسرى، لا أفكر في الاسترخاء..ولكن أتطلع دائمًا للتحسن والتطور".

وأتم صلاح حديثه باختيار الأفضل بين هدفي مانشستر سيتي وواتفورد، ضاحكًا:" لا أعرف.. يمكنني اختيار هدفي في مانشستر سيتي لأنهم فريق صعب وفي مواجهة أفضل المدافعين في العالم وكانت النتيجة 1-1، سأختار هذا الهدف على حساب هدف واتفورد".