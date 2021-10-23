سينر يواجه شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس

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تأهل الإيطالي جانيك سينر لملاقاة الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في انتوريب البلجيكية.

وفاز سينر المصنف الأول للبطولة على الجنوب إفريقي لويد هاريس بنتيجة 6 /2 و6 /2 اليوم السبت في المربع الذهبي.

وتغلب شوارتزمان المصنف الثاني على الأمريكي جنسن بروكسبي بنتيجة 6 /4 و6 /صفر في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وصعد سينر (20 عاما) لخامس نهائي له هذا الموسم ويتطلع لحصد لقبه الرابع.

وقال سينر "سعيد للغاية بالتأهل للنهائي ، أحب اللعب هنا واللعب في الملاعب المغطاة ، لذا أتمنى تقديم مباراة أخرى رائعة غدا".