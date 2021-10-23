سينر يواجه شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس

تأهل الإيطالي جانيك سينر لملاقاة الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في انتوريب البلجيكية.
وفاز سينر المصنف الأول للبطولة على الجنوب إفريقي لويد هاريس بنتيجة 6 /2 و6 /2 اليوم السبت في المربع الذهبي.
وتغلب شوارتزمان المصنف الثاني على الأمريكي جنسن بروكسبي بنتيجة 6 /4 و6 /صفر في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وصعد سينر (20 عاما) لخامس نهائي له هذا الموسم ويتطلع لحصد لقبه الرابع.
وقال سينر "سعيد للغاية بالتأهل للنهائي ، أحب اللعب هنا واللعب في الملاعب المغطاة ، لذا أتمنى تقديم مباراة أخرى رائعة غدا".