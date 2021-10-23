 سينر يواجه شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس - بوابة الشروق
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سينر يواجه شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس

د ب أ
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 10:38 م

تأهل الإيطالي جانيك سينر لملاقاة الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في انتوريب البلجيكية.

وفاز سينر المصنف الأول للبطولة على الجنوب إفريقي لويد هاريس بنتيجة 6 /2 و6 /2 اليوم السبت في المربع الذهبي.

وتغلب شوارتزمان المصنف الثاني على الأمريكي جنسن بروكسبي بنتيجة 6 /4 و6 /صفر في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وصعد سينر (20 عاما) لخامس نهائي له هذا الموسم ويتطلع لحصد لقبه الرابع.

وقال سينر "سعيد للغاية بالتأهل للنهائي ، أحب اللعب هنا واللعب في الملاعب المغطاة ، لذا أتمنى تقديم مباراة أخرى رائعة غدا".


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