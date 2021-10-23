رئيس أرامكو: توسيع الحد الأقصى لطاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم السبت أن الشركة ستحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن أرامكو ستعمل على توسيع الحد الأقصى لطاقة الإنتاج المستدام إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقال الناصر، خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية ضمن النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض: "ستعمل أرامكو على بناء طاقة هيدروكربونات وتوسيع الحد الأقصى لطاقة الإنتاج المستدام إلى 13 مليون برميل يوميا".

وأشار إلى أن الاستثمار في الغاز سيتيح لأرامكو التخلص من الكثير من المواد السائلة التي يجري حرقها في المملكة، لافتا إلى عدم وجود سوق عالمية للهيدروجين الأخضر أو الأزرق.

وأوضح أن المملكة قطعت شوطا في استخدام تقنيات متقدمة تتعلق بالاستدامة.

وعلى مدى 3 أيام، تعرض السعودية خططها لتنفيذ مبادرة المملكة الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عبر زراعة جملة من أنواع الأشجار التي ستعزز المنظومة البيئية في المنطقة.

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" مطلقا حزمة من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال.

وتستضيف المملكة قمة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ويشارك فيها قادة وممثلو عدة دول.