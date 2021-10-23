عباس شراقي: غازات منبعثة عن بركان «لا بالما» تصل الإسكندرية الأحد

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنّ محافظة الإسكندرية ستتعرض غدًا الأحد، لغازات مصدرها بركان لا بالما الثائر حاليًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ البركان يُخرج أبخرة وغازات منها ثاني أكسيد الكبريت، موضحًا أن ارتفاع قمة جبل لا بالما تصل إلى 2500 متر.

وأشار إلى أنّ الرياح تحرك هذه الغازات صوب البرتغال وإسبانيا من على ارتفاع أكثر من 2500 متر، بينها الغازات التي تستقر عند ارتفاع أقل من ذلك تصطدم بقمة الجبل، وبالتالي تعود ناحية شمال إفريقيا وصولًا إلى مصر.

وأفاد شراقي، بأنّه من المتحمل ألا يكون لوصول هذه الغازات إلى الإسكندرية أي تأثير، لكنّه نصح أصحاب الأمراض الصدرية باتخاذ الحيطة والحذر.

وأوضح أن بركان لا بالما نشأ قبل 1.8 مليون سنة، وبه مئات الفتحات البركانية التي تنشط على فترات زمنية مختلفة، آخرها كان سنة 1971.

وبركان لا بالما ثائر منذ 19 سبتمبر الماضي، ودمرت حممه البركانية أكثر من 1800 فدان من الأراضي، وقرابة 2000 مبنى.