عبد العزيز محيلبة يختتم موسمه بفضية كأس الرئيس للرماية في قبرص

أنهى الرامي المصري عبد العزيز محيلبة، موسمه بأفضل صورة ممكنة بعدما نجح في تحقيق الميدالية الفضية، في مسابقة كأس الرئيس التيتقام ضمن منافسات الاتحاد الدولي للرماية بمدينة لارناكا بقبرص، خلال الفترة من 14 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وحصل محيلبة على المركز الثاني في منافسات الزوجي المختلط "تراب"، بالاشتراك مع اللاعبة الإيطالية سيلفانا ستانكو، حيث شكلا فريقا مميزااستطاع أن يحل بالمركز الثاني بعد منافسة شرسة.

وأبدى محيلبة سعادته بتحقيق الميدالية الفضية، ليكلل موسمه بأفضل صورة ممكنة، حيث استطاع أن يحصد هذا المركز في مسابقة شهدتتواجد أفضل 12 راميا على مستوى العالم.

يذكر أن عبد العزيز محيلبة، كان من ضمن الرماة المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي أقيمت الصيف الماضي، لكنه لم يصلإلى الأدوار النهائية سواء في الفردي أو الزوجي المختلط مع الرامية ماجي عشماوي.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر به محيلبة على الصعيد الدولي،مؤكدا دعم الاتحاد لكافة اللاعبين المصريين في مختلف المسابقات.

وأشار حسني، إلى أن مثل هذه المسابقات تثقل الرماة بكم كبير من الخبرات وتتيح لهم الفرص للاحتكاك بمدارس مختلفة على المستوى العالمي.

واختتم بأن الشقيقين عزمي وعبد العزيز محيلبة، دائما ما يشرفان الرماية المصرية ويقدمان أفضل صورة لزملائهم في مختلف المسابقات القاريةوالدولية.