رئيس الوزراء المجري يحيي ذكرى ثورة 1956 بخطاب تحد وينتقد الاتحاد الأوروبي



انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الغرب لتخليه عن بلاده في القتال ضد سياسات الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين خلال القرن العشرين، وذلك خلال كلمه ألقاها أمام مجموعة من الحضور تمثل صفوة المجتمع وتمت دعوتهم في مدينة زالاجيرشيج في غربى المجر اليوم الأحد



وخلال كلمته في العيد الوطني الذي يحيي ذكرى بدء الثورة المجرية عام 1956 ضد السياسات التي فرضها الاتحاد السوفييتي، قال أوربان إن المجر تعلمت من الماضي أنها ستقوم دائما بالدفاع عن نفسها.



وقمعت موسكو الثورة خلال أيام.



وقال رئيس الوزراء المجري الذي يرأس حكومة قومية محافظة "نحن نتحمل عندما يكون ذلك ضروريا ونقاتل عندما يكون ذلك ممكنا.. نشهر السيف عندما تكون لدينا فرصة ونقاوم عندما تأتي سنوات القمع الطويلة".



وأضاف "دعونا لا نقلق بشأن أولئك الذين يهاجمون المجر من الظلال أو من مرتفعات بروكسل".



يذكر أن الزعيم اليميني لدولة المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي في خلاف مع المفوضية الأوروبية التي تتهم أوربان بتقويض الديمقراطية وتدرس حاليا حجب مليارات اليوروات من الأموال عن المجر بسبب اتهامات لها بالفساد وانتهاكات سيادة القانون.