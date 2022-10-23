استطلاع: كثير من الألمان يتخلون عن عطلاتهم الشتوية في ظل ارتفاع الأسعار

كشف استطلاع ألماني حديث أن كثيرا من الألمان يعتزمون التخلي عن قضاء عطلات شتوية في الجليد أو يعتزمون على الأقل التوفير عند قضائها؛ بسبب ارتفاع التكاليف، ومنذ ثم فإن أماكن التزلج وقضاء العطلات الشتوية ستواجه موسما عصيبا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وتم نشره اليوم الأحد، أن 23% من الألمان يعتزمون تقليص عطلاتهم الشتوية، فيما يعتزم 26% منهم إلغاءها تماما.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع بتكليف من مصنع "شوفل" لصناعة الملابس الرياضية بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وفيما يتعلق بإجراءات التقشف، فإن بعض ممن شملهم الاستطلاع لا يعتزمون السفر إلى أماكن بعيدة لخفض التكاليف، والبعض الآخر يعتزم السفر لقضاء عطلة شتوية لمدة أقصر مما كان مخططا.

يشار إلى أن استطلاع معهد "يوجوف" شمل 2041 شخصا، وتم إجراؤه على الإنترنت في الفترة بين 19 و21 سبتمبر الماضي.