استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع الاقتصاد المصري في مطلع الثمانينات عندما سادت أزمة في نقص أنانيب البوتاجاز والاصطفاف أمام الجمعيات الاستهلاكية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، استعرض مدبولي صورا كاريكاتورية ساخرة من الوضع أظهرت حمل التليفون في جنازة ردا على تصريح للحكومة بإصلاح التليفون بعد أشهر، كما تناول شكل السكة الحديد في تلك الفترة.

وأشار إلى مشكلة الصرف الصحي كانت موجودة في الأحياء الفقيرة وغير الفقيرة.

وأوضح أن هذا الأمر دعا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لعقد مؤتمر شارك فيه 40 خبيرا اقتصاديا، عقد على مدار ثلاثة أيام في فبراير 1982.

وأضاف أن المؤتمر هدف إلى مناقشة أسباب أزمات الاقتصاد ووضع حلول، مؤكدا أن المؤتمر له وثائق تفصل الاقتصاد المصري وتضع مقترحات لحل المشكلة.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.