محافظ أسوان يتابع تنظيم 18 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم فرع المجلس القومي للمرأة برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إنه تم تنظيم 18 جلسة من جلسات الدوار التي استهدفت توعية 900 سيدة ورجل من أهالي 6 قرى بمركزي إدفو وكوم أمبو، وذلك بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

كما أشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمرأة ولباقي أفراد الأسرة.