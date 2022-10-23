مدبولي في المؤتمر الاقتصادي: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما أي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن كل حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصاديا تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.

وأشار إلى أن مصر صنفت من مؤسسات دولية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرا بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن القيادة حرصت على وضع خارطة لمستقبل الاقتصاد بمشاركة الجميع.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش أوضاع الاقتصاد والخروج بخارطة طريق واضحة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحالية فـي ضوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.