تركيا ترد على أنباء طرد إسماعيل هنية بأمر من أردوغان

ردت تركيا رسميا، على الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات طردت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من البلاد، بأمر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشر مركز مكافحة التضليل، التابع للرئاسة التركية، تغريدة على منصة «إكس»، قال فيها: «الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تماما.. لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة».

https://x.com/dmmiletisim/status/1716441963874885992?s=20

إن الادعاءات بأن "الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور" عارية من الصحة تماما.



لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة.⬇️ pic.twitter.com/8p2SHAlh8Q — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 23, 2023

Hamas leader Ismail Haniyeh, who was in Istanbul when militants attacked Israel on Oct. 7, was sent away after footage showed him and other members in a “prayer of gratitude” while watching news of the incursion, sources told @fehimtastekin. https://t.co/AkZC0aTjPa — Al-Monitor (@AlMonitor) October 22, 2023

هذا الموقف التركي الرسمي جاء ردا على صحيفة المونتيور الأمريكية، التي زعمت أن إسماعيل هنية كان في زيارة لتركيا في 7 أكتوبر الجاري، وأن السلطات التركية أرسلته بأدب خارج البلاد، على حد قوله التقرير.

وزعمت الصحيفة، أن ما سمته طرد هنية جاء بعد ظهوره في لقطات مصورة مع آخرين وهم يؤدون صلاة شكر أثناء يتابعون أخبار عملية طوفان الأقصى وما أنزلته بإسرائيل من خسائر ضخمة.

https://x.com/AlMonitor/status/1716122138740985939?s=20

جاء هذه التطورات على وقْع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، والتي ردّ عليها جيش الاحتلال بعدوان مروع على قطاع غزة، دخل يوم السابع عشر.

وأسفر العدوان الإسرائيلي حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة أيضا في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.