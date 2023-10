تركيا ترد على أنباء طرد إسماعيل هنية بأمر من أردوغان

ردت تركيا رسميا، على الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات طردت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من البلاد، بأمر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشر مركز مكافحة التضليل، التابع للرئاسة التركية، تغريدة على منصة «إكس»، قال فيها: «الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تماما.. لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة».

Hamas leader Ismail Haniyeh, who was in Istanbul when militants attacked Israel on Oct. 7, was sent away after footage showed him and other members in a “prayer of gratitude” while watching news of the incursion, sources told @fehimtastekin. https://t.co/AkZC0aTjPa