تقرير: واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار في غزة

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قالت صحيفة معاريف نقلاً عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "تلقينا رسالة أمريكية بأن واشنطن تفضل وقفًا لإطلاق النار في غزة بدلًا من عملية إسرائيلية شاملة".

وأضاف: "سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على نتنياهو أن يقول لا لترامب"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت إن مسؤولين يرون أن الحكومة أهدرت الوقت، ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب.

وأضافت أن الأمريكيين نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها: لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب.

وأكدت: "مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطًا على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل".