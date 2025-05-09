إذا ما حدثت جلطة فى أحد الشرايين التاجية وتم نقل المريض إلى أحد مراكز القلب المتخصصة كيف يمكن التأكد من أنه يلقى الرعاية المثلى التى تقود إلى طريق السلامة. الجمعية الأمريكية للقلب وكلية أطباء القلب الأمريكية American Heast Association & American College of Cardiology تضع لك دليلا وافيا من تسع نقاط يحيطك علما بما يجب أن يحصل عليه المريض من خدمة طبية فاعلة.

١- يجب أن يتناول المريض الاسبرين حال وصوله المستشفى إذ تشير نتائج دراسات عديدة إلى أن الاسبرين يحمى من الوفاة بعد الإصابة بالجلطة.

٢- عند الوصول للمستشفى بعد الإصابة مباشرة بالجلطة خلال الثلاثين دقيقة الأولى يجب أن تتناول علاجا لإذابة الجلطة. إذا زاد الوقت إلى ما يقارب ٩٠ دقيقة يجب إجراء قسطرة قلبية ربما احتجت لتركيب دعامات فى الشرايين التاجية.

الإسراع فى تلقى الرعاية أمر ضرورى لحماية عضلة القلب من موات الخلايا الأمر الذى معه تنحسر كفاءتها.

٣- أثناء وجود المريض فى المستشفى يجب أن يتم تقييم عمل كفاءة عضلة القلب وقدرتها على ضخ الدم من البطين الأيسر. يستخدم فى ذلك الوسيلة المتاحة والتى غالبا ما تكون إما التصوير بالصدى الصوتى أو المسح الذرى.

٤- خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى فى المستشفى يجب أن تجرى تحاليل الدم التى يمكن منها تحديد نسبة الكولستيرول والدهون الثلاثية الأمر الذى يشى بخطورة مقبلة من عدمها ومعه يتحدد هل من الضرورى تناول الأدوية التى تخفض معدل الكولستيرول والدهون الثلاثية وأى جرعة لازمة.

٥- عند مغادرة المستشفى يجب أن يوصى الطبيب بثلاثة أدوية هامة «الاسبرين - أحد مثبطات البيتا - أحد مركبات ستاتن فى مجموعها قد تقى من أزمة قلبية ثانية».

٦- إذا ما كان المريض يعانى من ضعف فى كفاءة عضلة القلب يجب أن يتناول دواء من أى من المجموعتين ACE OR ARB.

٧- إذا ما تناول المريض علاجا لإذابة الجلطة فى الدقائق الأولى عليه أيضا بعد الخروج من المستشفى أن يتناول عقارا يمنع تجمع صفائح الدم مع الاسبرين.

٨- يجب أن يحال المريض عند الخروج إلى برنامج لإعادة تأهيل مرضى القلب والذى من خلاله يتم إعادة ترتيب الأوراق إذ يضم برنامجا غذائيا يتفادى الأخطاء التى قد تؤدى لارتفاع ضغط الدم أو تراكم الدهون والسكر فى الدم. يضم أيضا برنامجا رياضيا تحت إشراف متخصصين إلى جانب الاهتمام بالجانب النفسى بعد الإصابة بالجلطة وما ينتج عنه من مشاعر سلبية. يضم البرنامج أيضا شرحا لكل الحقائق الطبية التى قد لا يحصل عليها المريض فى غمرة انشغاله بالحدث إلى جانب توضيح لأهمية الأدوية وطريقة عملها وآثارها الجانبية.

٩- يتلقى المريض المدخن فى المستشفى النصيحة بالكف عن التدخين الأمر الذى قد يقيه من أخطار قادمة وتهديد بجلطة ثانية. يجب أن يتلقى المريض المدخن رعاية أكبر تستوجب توجيهه لبرنامج إعادة تأهيل مرضى القلب.