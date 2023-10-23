بروتوكول تعاون بين جمعية المؤلفين والملحنين وشركة مصر العربية للإنتاج السينمائي

وقعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بروتوكول تعاون مع شركة مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، ممثلا عنها المخرج خالد يوسف، اليوم الاثنين، بمقر الجمعية بوسط القاهرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المؤلفين والملحنين.

وشهد الاجتماع، حضور عدد من مجلس "المؤلفين والملحنين"، وهم "الشاعر عمر الجبيلي، نائب رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، والملحن ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية، والشاعر مصطفى مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية".

يأتي هذا البروتوكول، لاستغلال عدد من الأغنيات لمدة عام يتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر في رغبة في عدم التجديد، وذلك في الأعمال الفنية الجديدة، التي تُنتجها الشركة حاليًا، تبدأ من فيلم "الإسكندراني"، حيث جاء ذلك من مُنطلق حرص الطرفين على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الجمعية، وتحصيل مستحقاتهم المالية الناتجة عن حق الأداء العلني للأغاني، وفقًا لأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية.