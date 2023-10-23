الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد علي إبراهيم بدوي

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الأحد 22 أكتوبر 2023.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد معوض محمد نور الدين خليل؛ للتعزية في وفاة محمد علي إبراهيم بدوي، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.