 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد علي إبراهيم بدوي - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد علي إبراهيم بدوي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 3:29 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد معوض محمد نور الدين خليل؛ للتعزية في وفاة محمد علي إبراهيم بدوي، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


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