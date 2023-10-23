وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تحذر: غزة تختنق

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة " الأونروا" إن أول شحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني في بيان ليل الأحد إنه بدون وقود، فإن السكان في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، سيستمرون في "الاختناق".

وتابع أنه "بدون وقود، لن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة. وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وبدون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية. وأن انعدام الوقود سيؤدي إلى مزيد من خنق الأطفال والنساء والناس في غزة".

يشار إلى أن هناك حاجة إلى الوقود لتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات، ولتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ولضمان إمدادات المياه.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان من أن الأونروا ستستنفد احتياطياتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت الأونروا عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن 29 من موظفيها في قطاع غزة قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منذ أن بدأت إسرائيل ردها على الهجمات التي نفذها مسلحو حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 4651 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة، وأصيب 14 ألفا و 245 آخرين.