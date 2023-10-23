 عضو بنقابة المحامين: توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها دوليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عضو بنقابة المحامين: توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها دوليا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 12:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 12:44 ص

قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنّ النقابة تنسق مع اتحاد المحامين العرب لتوثيق توثق جرائم الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أنه سيتم العمل على مطاردة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون حاليا جرائم ضد الإنسانية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.

ولفت إلى تشكيل فريق قانوني من كل الدول العربية، لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية.

ونوه بأنه سيتم إعداد ملف كامل عن جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي يراها العالم أجمع.

ولليوم السابع عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، فيما يقترب عدد الشهداء من خمسة آلاف.

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