قال أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري ودبابة واحدة.

وصرح تشيخوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية، أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا، وكونستانتينوفكا،و زولوتايا نيفا، وأوجليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.

وقال رئيس المركز الصحفي إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات دون طيار ودبابة واحدة".

وأضاف أنه على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة "فوستوك" محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي، حيث دمرت طائرة مسيرة هجومية مركبة تحتوي على أفراد من العدو، وأنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "بي إم -21 جراد"، وسبعة أطقم هاون.