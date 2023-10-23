الأونروا: 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة لها في قطاع غزة

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن حوالي 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة للأونروا في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن متوسط عدد النازحين لكل مأوى في الوقت الراهن هو 4400 نازح ليصل إلى 19600 في المأوى الأكثر ازدحاما.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أكدت الأونروا مقتل 13 شخصا آخر من موظفيها في غزة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير الأونروا .. تعرضت المدرسة التابعة لها في خان يونس لأضرار جسيمة ليصبح عدد المنشآت التابعة للوكالة والتي تأثرت جراء القصف منذ 7 أكتوبر، 38 منشأة.

وأفادت وكالة الأونروا بأنه وفقا لوزارة الصحة في غزة قتل 4385 شخصا منذ يوم 7 أكتوبر من بينهم 1756 طفلا و967 امرأة فيما أصيب 13561 شخصا بجروح.