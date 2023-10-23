التموين: حجم استثمارات إنشاء أول مراكز الغذاء الخضراء 3 مليارات جنيه بالإسماعيلية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لإنشاء أول مركز للغذاء الأخضر بالإسماعيلية ستبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص، من خلال المساهمة في مرحلة التصميم، وأيضا المشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم القيام بأعمال التشغيل والإدارة.

وأضاف عشماوي، أن مراكز الغذاء الخضراء ستقدم خدمات لكل من السوق المحلي وكذلك السوق الأجنبي، وذلك من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ.

كما أشار إلى أنه من المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024، كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 إلى 40%، وكذلك تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة.

يذكر أن مراكز الغذاء الخضراء، هي عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية حضارية من الجيل الثالث لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، لافتا إلى أنها تضم أسواق للخضر والفاكهة، وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذلك عنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف.

كما تشمل أيضا أسواق للمزارعين، ومبانِ إدارية وخدمية، ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي.

وأوضح أن هذه المراكز ستعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.