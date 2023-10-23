متطوعو الهلال الأحمر يتسابقون في دعم جسر إغاثة غزة برا وجوا

يرتدون القمصان الحمراء التي تميز مؤسسة الهلال الأحمر المصري، في وقت مبكر كل يوم، وكل يتوجه إلى موقع نشاطه في هيئة مجموعات تطوع، على قناعة بما يؤدون من مهام إنسانية دون أن تسمع ضجيجا.



وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء لـ"لشروق"، إن عدد ساعات عمل المتطوعين من بداية الأزمة بلغ 50 ألفا و993 ساعة عمل تطوعي، لافتا إلى تلقى الهلال بشمال سيناء تبرعات عينية من الأهالي بخلاف المساعدات التي تصل مركزيا، وتبرع سيدة من العريش بـ12 ثوب قماش أبيض لاستخدامها كأكفان في حال وصول المساعدات إلى قطاع غزة.



وأضاف زايد: "يشارك في أعمال التطوع بفرع جمعية الهلال الأحمر من شمال سيناء حوالي 500 متطوع َمن الشبان والشابات وينتشرون في العديد من نقاط التفريغ والتخزين وتجهيز المساعدات ومرافقة الشاحنات".



وأكد تجاوز المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء 739 طنا من عدة دول وتم تخزينها في العريش وغالبيتها مواد غذائية وأدوية وتجهيزات إعاشة عاجلة ويتم تخزينها في ستاد العريش الرياضي ومخازن أخرى مؤمنة ومجهزة لعدم تلف المساعدات خاصة الطبية منها.



وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء منذ بداية انطلاق الجسر الحوي الإغاثي 26 طائرة.