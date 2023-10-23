قال حسين لبيب رئيس الزمالك، إنه كل الاضواء مسلطة تجاه أحمد فتوح لاعب الزمالك وتجديد عقده مشيرا إلى أن ممدوح عباس تعرض لظلم كبير في الزمالك.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسؤوليتي": "سنستعين بكافة المنافسين الذين خاضوا الانتخابات ولم يوفقوا، لا يوجد شخصنة بعد ذلك للأمور داخل القلعة البيضاء، وأعلنا في وقت سابق أننا سنعقد اجتماعًا مع كافة المرشحين في الانتخابات للاستفادة من خبراتهم ولا توجد أي تصفية مع أي طرف".

واستكمل: "يوجد لاعبون كثر في النادي الأهلي يمرون بفترة تجديد التعاقد، ولكن الحديث بأكمله عن أحمد فتوح، لماذا هذا اللاعب الذي يتم التركيز عليه! فتوح لاعب في الزمالك، وعقده لا زال مُستمرًا مع النادي، أما ماذا سنفعل معه هذا أمر يخص الإدارة".

وكشف: "ممدوح عباس تعرض لظُلم كبير جدًا في الزمالك، وهو أكثر شخص يحترق من أجل الزمالك، تم تشويه صورته، وأنا مدين له بإظهار الحقائق لأنه رجل فاضل.. الحياة ليست أموالاً فقط، سنوضح كل الأمور بعد شهر، وسأوضح ما تعرض له ممدوح عباس لكي يعرف الناس الظُلم الذي تعرض له".