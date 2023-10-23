وزيرا خارجية السعودية وسوريا يؤكدان أهمية إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الفلسطينيين

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 5087 شهيدًا، بينهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، و15273 جريحا.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال 23 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، بينهم 182 طفلا، غالبيتهم من جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله.