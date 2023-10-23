بري: لبنان يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، خلال استقباله سفير البرازيل لدى بيروت تاركسيو كوستا، أن بلاده ملتزمة بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان.

واستقبل الرئيس بري السفير كوستا "وتناول اللقاء الوضع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان "، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وقال بري إن "لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان".

وحيا بري "الدور الذي تلعبه البرازيل لا سيما رئيس الجمهورية لولا دا سيلفا وجهوده الرامية لوقف العدوان الاسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في مجلس الأمن الدولي وعبر المشاركة في مؤتمر القاهرة".

يُذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان.

يطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ أحياناً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، وحماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، على الأراضي المحتلة، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لقيام "حزب الله" باستهداف مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية. وفي حين يرى البعض أن مصلحة لبنان هي في عدم دخول الحرب الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وجيشها الوطني، منبهين من تهديدات المسؤولين الاسرائيليين بقولهم "سنسحق لبنان" و"سندمر لبنان" و"سنعيد لبنان الى العصر الحجري". يؤيد آخرون أن ما يقوم به "حزب الله" في جنوب لبنان، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وكان عناصر حزب الله استهدفوا العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، عند الحدود اللبنانية الجنوبية، وفي المقابل قصفت الاحتلال العديد من البلدات الحدودية الجنوبية.