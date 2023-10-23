عبر الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن حماسه الشديد لقيادة الفريق في الموسم ‏الجديد، متطلعًا نحو تحقيق كل الألقاب، فيما أكد صعوبة المهمة والحاجة إلى بذل الكثير من الجهد خلال الفترة القادمة.

‏وأوضح: «لقد بدأت رحلتي مع التدريب منذ فترة طويلة‎‎، وكانت لديَّ الفرصة للعمل مع بعض أكبر الأندية‎ ‎في إسبانيا واليونان ‏وإيطاليا وتركيا‎، وحققت 16 لقبًا في مسيرتي التدريبية‎، ولكن اللقب الأهم في مسيرتي هو كأس التحدي‎ ‎في أوروبا، الذي حققته ‏مع فريق أركاس سبور التركي‎، وأيضًا نجحت في تحقيق بطولة الدوري في إسبانيا وتركيا واليونان‎، وهذه هي البطولات الأهم في ‏مسيرتي»‎.

عن تدريب الأهلي قال: «لقد كانت مفاجأة بالنسبة إليَّ‎ ‎أن أتلقى عرضًا لتدريب النادي الأهلي في مصر‎ ،‎ولكن كان لديَّ معرفة كبيرة ‏بالنادي،‎ ‎لأني متابع جيد للكرة الطائرة وبطولاتها حول العالم‎ ،‎فكانت لديَّ معرفة بالفريق‎، وكذلك أعرف عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي‎، لأني واجهت المنتخب المصري كثيرًا‎، لذلك كنت أعرف الكثيرين منهم‎ ،‎كما أنني حين كنت مدربًا في تركيا‎ ‎واجهت عبد الله ‏عبد السلام وأحمد صلاح‎ ‎أثناء فترة احترافهما في الدوري التركي».‏

وأكمل: «في البداية أحد الأسباب التي جعلتني أوافق على عرض النادي‎ ‎أنه تحد جيد وفرصة جيدة بالنسبة إليَّ‎ ‎للعمل مع اللاعبين ‏المتواجدين حاليًّا في الفريق‎، بداية من عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح‎ ‎وباقي اللاعبين الآخرين الموجودين مع منتخب مصر‎، فهم ‏لديهم مسيرة رائعة وخبرة كبيرة‎، ونجحوا مع المنتخب المصري في التأهل للألعاب الأولمبية‎، بتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي مع ‏المنتخب‎، لذلك هو تحد كبير بالنسبة إليَّ العمل مع هؤلاء اللاعبين‎ ‎ومحاولة إخراج أفضل ما لدى اللاعبين لتحقيق موسم ناجح‎، ‏وأعرف وضع الفريق حاليًّا في الموسمين الأخيرين‎، حيث لم تكن نتائج الفريق في الدوري والكأس‎ ‎على قدر توقعات النادي‎، لذلك هو ‏تحد كبير العمل مع اللاعبين لتحقيق أهداف النادي».‏

وأضاف مونزو: «أنا أعرف أن النادي الأهلي‎ ‎هو الأكبر في مصر وفي إفريقيا‎، ليس فقط بالنسبة لكرة الطائرة ولكن في الرياضات ‏الأخرى،‎ ‎فهو نادٍ كبير وهو النادي الأهم‎، ولكن بدأت أعرف الكثير عن النادي وقرأت عنه بشكل أكبر‎، عندما وصلني العرض في ‏يونيو الماضي‎، وأدركت حينها أهمية أن أحضر هنا وأدرب هذا النادي».‏

وقال: «أولى تجاربي التدريبية خارج إسبانيا كانت في إيطاليا‎ ‎عندما كان عمري ٢٧ عامًا، حيث حصلت على فرصة تدريب فريق ‏الناشئين‎ ‎ولم أفكر مرتين في قبول العرض‎، أتتني الفرصة وانتهزتها، كانت لديَّ الخبرة الكافية، عملت في الخارج للمرة الأولى في ‏إيطاليا‎، وكانت تجربة رائعة بالنسبة إليَّ، لأن إيطاليا بلد رائد في الكرة الطائرة».‏

وتحدث المدرب الإسباني عن إقامته في القاهرة وقال: «زرت مصر مرة واحدة من قبل مع المنتخب الوطني في بطولة الدوري ‏العالمي‎، كانت لديَّ فرصة زيارة الأماكن المعروفة، مثل الأهرامات والمتاحف والمناطق التاريخية‎، لذا لديَّ معرفة بعض الشيء ‏بالقاهرة‎، والآن أنا أعيش في منطقة الزمالك‎ ‎في قلب المدينة مع الزخم والزحام، وأعيش الأجواء‎ ‎وأنا مستمتع جدًا بقربي وتواصلي مع ‏الشعب المصري في‎ ‎البداية».‏

وعن الفريق بشكل عام أوضح: «فيما يتعلق برأيي حول الفريق بعد فترة الإعداد‎، حتى الآن لم أستطع أن أعمل مع الفريق ككل‎، بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الوطني‎، في بطولة إفريقيا والتصفيات الأوليمبية، لقد بدأنا فترة الإعداد في ٢١ ‏أغسطس، عملنا بجدية كبيرة مع اللاعبين المتواجدين‎، ‏‎يجب أن أنتظر بضعة أسابيع مقبلة‎ ‎لأجتمع بالفريق كاملًا حتى أستطيع تكوين ‏صورة كاملة‎ ‎عن وضعنا والذي يمكن أن نقدمه كفريق،‎ ‎ولكن حتى الآن أنا سعيد وراضٍ جدا‎ ‎عن اللاعبين المتواجدين معي فهم ‏يقدمون جهودًا كبيرة. العمل مع مجموعة صغيرة في فترة الإعداد ليس سهلًا‎ ‎لأن فترة الإعداد دائمًا ما تكون صعبة وشاقة جسديًّا ‏وفنيًّا، وتتطلب عدد ساعات كبيرًا من العمل في الجيم، وعندما تكون المجموعة صغيرة‎ يكون الإعداد أصعب ليس فقط جسديًا ولكن ‏نفسيًّا أيضًا، ولكن في العموم أنا راضٍ بشدة عن المجموعة».‏

‎وأضاف: «أهدافنا لهذا الموسم واضحة‎‎: أولًا التركيز لكي نحقق الفوز بالدوري‎، فمن المهم عودة الدوري للنادي‎، وأيضًا بطولة ‏إفريقيا مهمة جدًّا بالنسبة إلينا، لأنها تضمن التأهل لكأس العالم للأندية في الكرة الطائرة الموسم المقبل، وأعتقد أن الأهلي يستحق التواجد ‏في محفل كهذا مع الأندية الكبيرة‎، ولكن لن ننسى أيضًا بطولات مهمة مثل كأس السوبر وكأس مصر، وأعتقد أننا لدينا فريق قادر ‏على المنافسة فيهما، وبالطبع يجب علينا التركيز على هذين الهدفين حتى وإن كانا بعيدين الآن. نعم، لدينا مجموعة جيدة من ‏اللاعبين، مجموعة جيدة جدا‎، ولكن يجب تكوين فريق وهذا هدف أساسي بالنسبة إليَّ‎ ‎أن آخذ هذه المجموعة من اللاعبين ذوي ‏الخبرة والمهارة العالية وأكون فريقًا،‎ ‎لأنه عندما تكون فريقًا غير متماسك سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، يجب ‏علينا أن نركز جيدًا على‎ ‎تكوين أساسات وقواعد قوية للفريق لتكوين فريق جيد وفريق قوي وليس فقط كلاعبين‎، أريد تكوين فريق ‏أولًا‎ ‎ثم يأتي بعد ذلك تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، لدينا لاعبون جيدون، أعتقد أن النادي بذل جهدًا كبيرًا لتكوين هذا الفريق، ‏والآن هي مهمتي أن أصقل هذا الفريق، وأن أكون فريقًا قويًّا وملتزمًا داخل الملعب‎ ‎وكذلك خارج الملعب أيضًا‎، لتحقيق أهدافنا، وأنا ‏أعرف لماذا أنا هنا‎, أنا هنا لتحقيق الدوري وأن أضع الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في المكانة التي تستحقها‎، وبالطبع سأبذل ‏قصارى جهدي‎ ،‎وأعد الجماهير بأن كل لاعب في الملعب سيبذل أقصى ما عنده لتحقيق الدوري مرة أخرى».‏

واختتم: «رسالتي للجماهير واضحة كما قلت سابقًا أنا أعد الجماهير أن كل لاعب سيبذل كل ما في وسعه‎ ‎داخل الملعب لتحقيق الدوري، ‏وأيضًا بأن نحظى بموسم رائع‎ ،‎ومطلبي منهم هو‎ ‎حضور المباريات وتشجيع الفريق، لأننا بكل تأكيد سنحظى بلحظات سعيدة‎ ‎ولكن ‏في بعض الأوقات سنعاني وسنحتاج إلى أن نتكاتف معًا لتخطيها‎، والجماهير ستساعدنا على ذلك لنحتفل معًا في النهاية بتحقيق الألقاب».