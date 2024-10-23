أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات

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أعلنت شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن تجاوز أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي لتوقعات المحللين.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغت 623ر1 مليار دولار بما يعادل 80ر6 دولار للسهم مقابل 684ر1 مليار دولار بما يعادل 73ر6 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود الخاصة 633ر1 مليار دولار بما يعادل 84ر6 دولار للسهم في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 50ر6 دولار للسهم.

وقالت الشركة إن إيراداتها ربع السنوية ارتفعت بنسبة 3ر1% إلى 104ر17 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 878ر16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.