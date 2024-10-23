خفض أسعار الفائدة في كندا

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع نصف نقطة مئوية وهو ما جاء متفقا مع أغلب التوقعات بعد خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ثلاث مرات على التوالي.

وقال البنك إنه قرر خفض السعر المستهدف لفائدة الليلة الواحدة بواقع 50 نقطة أساس إلى75ر3% وخفض فائدة البنك المركزي بنفس المعدل إلى 4% وفائدة الإيداع إلى 75ر3%.

جاء قرار البنك باستمرار خفض الفائدة في الوقت الذي تراجع فيه معدل تضخم أسعار المستهلد بشدة من 7ر2% في يونيو الماضي إلى 6ر1% في الشهر الماضي.

وقال البنك في بيان "مع عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو في حدود 2% قرر مجلس محافظي البنك خفض سعر الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التضخم في منتصف النطاق من 1 إلى 3%".

كما قال البنك إنه يتوقع استمرار خفض الفائدة في الفترة المقبلة إذا جاء نمو الاقتصاد في حدود التوقعات بدرجة كبيرة، في حين قال إن توقيت ووتيرة خفض الفائدة سيتحدد على اساس المعلومات الاقتصادية القادمة وتاثيراتها على توقعات التضخم.