وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، أمام البرلمان فى سول، أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 3 آلاف جندي إلى روسيا لتلقي تدريبات قبل نشرهم في ساحات القتال في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان حصلوا على هذا الرقم خلال إحاطة قدمتها وكالة الاستخبارات الوطنية في اجتماع مغلق.

وقال مدير الوكالة، إن كوريا الشمالية تعتزم إرسال إجمالي 10 آلاف جندي إلى روسيا بحلول ديسمبر.

ويزيد الرقم الذي يبلغ 3000 جندي عن الرقم الذي كشفت عنه علنا وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي، حين قالت الوكالة إنه تم إرسال حوالي 1500 جندي كوري شمالي إلى روسيا.

ودفع هذا الكشف حلفاء كييف الغربيين إلى إدانة كل من موسكو وبيونج يانج، محذرين من أن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب روسيا في أوكرانيا من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في الحرب.

ويتردد أن الجنود استلموا زيا عسكريا روسيا وهويات مزيفة لإخفاء هويتهم لدى وصولهم إلى روسيا.

وتستند وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية في معلوماتها على صور الأقمار الصناعية وبرامج التعرف على الوجه، التي تقول إنها استخدمتها بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وتقدم بيونج يانج، بالفعل دعما واسعا لروسيا في شكل أسلحة وذخائر.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية الدولة المعزولة دوليا، تقوم بشكل رئيسي بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ قصيرة المدى.