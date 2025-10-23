الجيش النيجيري يقتل 50 مسلحا من بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الخميس، أنه قتل ما يربو على 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام في رد فعل على هجمات بمسيرات على قواعد عسكرية شمال شرقي البلاد.

وقال ساني أوبا المتحدث باسم الجيش في بيان إن المسلحين شنوا هجمات متزامنة على قواعد عسكرية في ولايتي بورنو ويوبي صباح اليوم. ولفت البيان إلى أن مزيجا من الهجمات البرية والجوية مكن الجيش من هزيمة العسكريين الذين شنوا الهجمات من شمالي الكاميرون وقرية كاتاركو بولاية يوبي.

وأضاف المتحدث أن القوات البرية، مدعومة بمكون جوي، ما زالت تلاحق ما يربو على 70 مسلحا جريحا "ضمن تنسيق وثيق".

وقتل مسلحو بوكو حرام الشهر الماضي 60 شخصا على الأقل في هجوم ليلي على قرية دار الجمال شمال شرقي نيجيريا.