أمريكا والصين واليابان تواصل تصدرها لقائمة الاسواق التصديرية لكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اليوم الأحد، استمرار تصدر الولايات المتحدة والصين واليابان لقائمة الاسواق التصديرية للمنتجات الزراعية والغذائية الكورية الجنوبية، مما يشير إلى الحاجة لتنويع الاسواق للحفاظ على النمو.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن شركة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية، قالت إن صادرات المنتجات الغذائية والزراعية بلغت 10.2 مليار دولار خلال عام 2025، حصلت أمريكا والصين واليابان على 45.6% منها.

وجاءت أمريكا في المرتبة الأولى بواقع 1.8 مليار دولار، مما يمثل 17.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الكورية الجنوبية، تليها الصين بحصة 15.4% واليابان بنسبة 12.7%.

وحلت فيتنام وتايوان وهونج كونج في بقية المراتب الستة الأولى، مما يبرز هيمنة الأسواق الآسيوية.



وفي ضوء هذه النتائج، تسعى الحكومة وقطاع الزراعة لتعزيز الجهود للدخول لأسواق جديدة.

ودشنت وزارة الزراعة فريق عمل بين القطاعين العام والخاص في ديسمبر الماضي لرصد المنتجات الاستراتيجية حسب المنطقة وتعزيز المشاريع المختلفة لدخول السوق وتوسيع إجراءات دعم نمو سوق التصدير.