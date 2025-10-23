واشنطن تفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين وتندد برفض موسكو إنهاء الحرب العبثية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأربعاء عن فرض عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وندد برفض موسكو إنهاء "الحرب العبثية".

وتستهدف العقوبات شركتي روسنفت ولوك أويل، إضافة إلى عشرات الشركات التابعة لهما، وذلك بعد أشهر من الضغوط الحزبية المشتركة على الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات أشد على قطاع النفط الروسي.

وقال بيسنت في بيان: "حان الوقت لوقف القتل والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار". وأضاف أنه نظرا لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين تمولان آلة الكرملين الحربية".

وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب، قائلا: "نحث حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".