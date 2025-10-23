11 طفلا و15 إمرأة من بين وفيات كارثة قارب المهدية في تونس

توفي 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام و15 امرأة، من بين 40 ضحية في كارثة القارب المنكوب قبالة سواحل ولاية المهدية على الساحل الشرقي لتونس.

وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في المهدية وليد شطربي أفاد أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن وحدات الحرس البحري كانت أنقذت 30 مهاجرا من أصل 70 كانوا على متن القارب المنكوب.

وشملت قائمة الناجين طفل عمره ثلاث سنوات و11 امرأة.

وقال شطربي لـ(د ب أ) إن المركب كان عثر عليه فجر أمس الأربعاء في سواحل منطقة سلقطة التي تتبع ولاية المهدية، فيما ينحدر جميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتمثل سواحل تونس نقطة عبور رئيسية إلى جانب سواحل ليبيا لآلاف المهاجرين نحو السواحل الايطالية القريبة ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، بحثا عن فرص أفضل للحياة.

وعلى الرغم من تراجع إجمالي أعداد المهاجرين المتدفقين على حدود الاتحاد الأوروبي في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة في 2024، لا تزال أعداد الضحايا في البحر في صعود.

وبحسب آخر تحديث لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، توفي 1328 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط هذا العام من بينهم 895 في الطريق الوسطى التي تشمل أساسا القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس.