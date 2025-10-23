يدخل وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال أسبوعه الثاني بمزيد من الخروقات الإسرائيلية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، صباح الخميس، قتل جيش الاحتلال الشاب علاء بكير، واعتقل مواطنا آخر مساء الأربعاء، في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهد الشاب كرم وشاح، متأثرا بإصابته باستهداف إسرائيلي بالمخيم الجديد شمال النصيرات، الأحد الماضي.

وصباح اليوم سقطت قذيفة مدفعية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات على الحي.

كما قصفت المدفعية أطراف بلدة بني سهيلا الشمالية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وسلم جيش الاحتلال مساء الأربعاء، جثامين 30 مواطنا فلسطينيا اختفت آثارهم يوم السابع من أكتوبر، ليصل عدد من تم تسليمهم إلى 195 شهيد تم التعرف على 58 منهم فقط.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 م، إلى 68 ألفًا و234 شهيدًا، و170 ألفًا و373 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، استشهد 88 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب 315 آخرين، وانتشل 436 جثمان شهيد.