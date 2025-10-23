اتفاق مع الحكومة البريطانية يسمح لـ أوبن أيه أي بتخزين البيانات في البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سوف تتمكن شركة "أوبن أيه أي" المصنعة لـ"تشات جي بي تي"، تخزين بيانات على التراب البريطاني للمرة الأولى بموجب اتفاق حكومي يهدف إلى تعزيز الأمن للشركات في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية المتصاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأنه من المقرر أن يستعرض نائب نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي خططا للسماح للشركات بالاحتفاظ بالمعلومات على "خوادم سيادية " تديرها عملاق التكنولوجيا في محاولة لتحسين الخصوصية والمساءلة .

وتأمل الحكومة في أن الاتفاق سوف يساعد في فتح استثمارات من شركات بمدها بالثقة أن بياناتها تدار بأمان في المملكة المتحدة.

وتأتي الخطوة في إطار طرح أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعتقد الوزراء أنه يمكن أن يساعد في إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني البطيء.

ويأتي ذلك بعد موجة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات بريطانية كبرى على مدار العام الماضي، بما في ذلك جاجوار لاند روفر وشركات التجزئة مثل ماركس أند سبنسر و"كو-وب".