 اتفاق مع الحكومة البريطانية يسمح لـ أوبن أيه أي بتخزين البيانات في البلاد - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 11:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

اتفاق مع الحكومة البريطانية يسمح لـ أوبن أيه أي بتخزين البيانات في البلاد

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:52 ص

سوف تتمكن شركة "أوبن أيه أي" المصنعة لـ"تشات جي بي تي"، تخزين بيانات على التراب البريطاني للمرة الأولى بموجب اتفاق حكومي يهدف إلى تعزيز الأمن للشركات في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية المتصاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأنه من المقرر أن يستعرض نائب نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي خططا للسماح للشركات بالاحتفاظ بالمعلومات على "خوادم سيادية " تديرها عملاق التكنولوجيا في محاولة لتحسين الخصوصية والمساءلة .

وتأمل الحكومة في أن الاتفاق سوف يساعد في فتح استثمارات من شركات بمدها بالثقة أن بياناتها تدار بأمان في المملكة المتحدة.

وتأتي الخطوة في إطار طرح أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعتقد الوزراء أنه يمكن أن يساعد في إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني البطيء.

ويأتي ذلك بعد موجة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات بريطانية كبرى على مدار العام الماضي، بما في ذلك جاجوار لاند روفر وشركات التجزئة مثل ماركس أند سبنسر و"كو-وب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك