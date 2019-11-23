رئيس المقاصة يهنئ المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية والتأهل للأولمبياد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم محمد عبد السلام، رئيس مجلس ادارة نادي مصر المقاصة، التهنئة لمنتخب مصر الأوليمبي بعد فوزه علي كوت ديفوار وحصوله على لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد السلام إن المنتخب حصل على اللقب الإفريقى عن جدارة واستحقاق، وأن اللاعبين لعبوا بروح قتالية وإصرار وعزيمة، وبذلوا مجهودًا فوق العادي، وأظهروا معدنهم الحقيقي خلال منافسات البطولة.

ووجه رئيس مصر المقاصة الشكر للقيادة السياسية والحكومة على التنظيم الرائع والمشرف للبطولة، ودعم الرياضة المصرية، وتحقيق إنجاز التأهل للأوليمبياد، ورسم الفرحة على وجوه المصريين وإسعاد الشعب العظيم.

وأشار عبدالسلام إلى أن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أعاد التكاتف والتلاحم للجماهير وأسعد الملايين، موضحا أن هؤلاء اللاعبين قادرون على مواصلة مشوارهم الناجح خلال أوليمبياد طوكيو.