تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بالتعاون مع دار الشروق، لقاءً مفتوحا مع الكاتبة والروائية نورا ناجي، لمناقشة أحدث مؤلفاتها الأدبية، "أطياف كامليا"، و"الكاتبات والوحدة"، الصادران عن الدار، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة. ويدير اللقاء الكاتب الصحفي والناقد الأدبي سيد محمود.

في "الكاتبات والوحدة" تتقصّى نورا ناجي أثر عشر كاتبات، عشن حياة قاسية، إذ لم يَمنحهُن المجتمع فرصة للتنفس والانطلاق، وحاصرهن بكثير من الخطوط الحادة. وكي تصل إلى أعماق كل كاتبة، كان عليها أن تزيل الطبقة تلو الطبقة، وتصحح صوراً مغلوطة عن بطلات هذا الكتاب، إذ نظر كثيرون إليهن باعتبارهن فاقدات الإرادة، لم يستطعن تجاوز الصدمات، واستسلمن لمصائرهن، مع أنهن كُنّ ضحايا لواقع شديد القسوة.

في هذا الكتاب نتلمّس مزيج الصخب والجنون والعزلة، بينما نطّلع على المصائر الصعبة، فمثلاً يصل عنفوان الأمريكية فاليري سولاناس إلى حد إطلاق الرصاص على شخص حاول دفن موهبتها، وتدفع عنايات الزيات حياتها ثمناً للفشل في أن تجد لنفسها موطناً في قاهرة الخمسينات، وتنمّي رضوى عاشور مهارتها الفائقة في التنكر حتى تصبح أخف في مجتمع لا يعرف سوى الانكسارات.

رحلة رائعة مغلفة بالشجن داخل حيوات عدة وأزمنة مختلفة لا تحتفي فقط بكاتبات فريدات وعوالمهن، وإنما أيضاً تحتفي بالوحدة وكيف يمكن أن تصبح "ونس" ومليئة بالحياة والدفء.

و«أطياف كاميليا» رواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التي تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.