الناشط وونج يعترف بتهم ضده تتعلق بالمظاهرات في هونج كونج

اعترف الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جوشوا وونج، بتهم التحريض على التظاهر وتنظيم تجمع بدون تصريح العام الماضي، حسبما أكد المتحدث باسمه اليوم الاثنين.

ويواجه الناشط تهم "التحريض على المشاركة عن عمد في تجمع بدون تصريح ... وتنظيم تجمع بدون تصريح ... والمشاركة عن عمد في تجمع بدون تصريح"، فيما يتعلق باحتجاج أمام مقر الشرطة في منطقة وان تشاي في يونيو من العام الماضي.

وكان من المقرر أن يبدأ اليوم الأول من جلسة محاكمة تستمر ستة أيام اليوم الاثنين، لكن وونج أعلن قبل يوم واحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سوف يعترف بالتهمتين الأولى والثانية الموجهتين ضده. وهو الآن يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

وقال إسحاق تشينج، المتحدث باسم وونج ونائب الرئيس السابق لمجموعة ديموسيستو الديمقراطية التي تم حلها الآن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وونج دفع ببراءته من التهمة الثالثة المتمثلة في المشاركة في تجمع بدون تصريح، مضيفا أن الادعاء لم يقدم أي دليل في المحكمة.

وقررت المحكمة احتجاز وونج وزميليه الناشطين أجنيس تشاو وإيفان لام، اللذين اعترفا أيضا بالتحريض والمشاركة في تجمع غير مصرح به على الترتيب، حتى 2 ديسمبر انتظارا النطق بالحكم في المحاكمة نفسها.

كان قد تم حل مجموعة ديموسيستو بعد ساعات فقط من فرض بكين في 30 يونيو قانونا شاملا جديدا للأمن القومي على هونج كونج لمعاقبة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية في هونج كونج.

ويقول منتقدون إن الغرض منه هو قمع المعارضة في المركز المالي الذي عصفت به الاحتجاجات.

وقال وونج في بيان قبل دخول المحكمة: "لن يكون مفاجئا إذا تم إرسالي إلى الاعتقال الفوري اليوم ... كل يوم لدينا نشطاء يحاكمون ومتظاهرين يُسجنون".

وأضاف أنه مستعد "لفرصة ضئيلة لتركه طليقا"، وأعرب عن أمله في أن تلفت قضيته انتباه العالم إلى نظام العدالة الجنائية في هونج كونج الذي قال إن الصين "تعطله".