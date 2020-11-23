الملا: المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب تجذب استثمارات مبدئية بـ60 مليون دولار

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم طرح المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، معقبًا: «عندما تتقدم الشركات، من ضمن الإعلان الخاص بنا يكون لدينا حزمة معلومات عن البيانات الموجودة والتي جرت على مدار السنين من الرحلات البحثية وصور الأقمار الصناعية».

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن الشركات عند شراء الحزم المعلوماتية للمشاركة، يكون لديها بعض الشواهد.

ولفت إلى أن مصر لديها ما هو معروف بـ«حزام من المعادن» في باطن الأرض المقابل الموجود في السودان والسعودية، مضيفًا أن هناك 23 شركة ابتاعت هذه الحزم المعلوماتية، ليفوز 11 من ضمن 17 شركة تقدمت.

وأوضح أن الشركات التي فازت في المزايدة منها شركات مصنفة عالميًا «رقم 2 و4» في الذهب، إضافة إلى كبرى الشركات الإنجليزية، متابعًا: «رغم الظروف الصعبة لكورونا، فإن المزايدة الأولى تجذب استثمارات بحوالي 60 مليون دولار مبدئيًا».

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات للأعمال البحثية فقط وليست الاستكشافية، وذلك على مدار سنتين، ذاكرًا أن المزايدة مرشحة لزيادة في الاستثمارات.

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، منذ بضعة أيام، نتائج المزايدة الأولى للذهب التي تم طرحها شهر مارس الماضي، وحظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا.

وأوضح طارق الملا، خلال مؤتمر عقد الخميس الماضي، أنه تقدم للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.