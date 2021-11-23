راينميتال الألمانية تعتزم الاستحواذ على «إي إم تي» لطائرات الاستطلاع المسيرة

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أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة ومستلزمات السيارات، اليوم الثلاثاء، اعتزامها الاستحواذ على شركة "إي إم تي" لصناعة طائرات الاستطلاع المسيرة.

وأشارت "راينميتال" إلى وجود اتفاق في هذا الشأن.

يذكر أن "إي إم تي"، التي تتخذ من مدينة بنتسنبرج البافاريا مقرا لها، تنتج طائرات استطلاع مسيرة غير مسلحة، ويعد الجيش الألماني أهم عميل لديها.

وفي حال الحصول على تصريح من سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، من المنتظر أن تستحوذ "راينميتال" على "إي إم تي" بحلول نهاية العام.

وتعتزم "راينميتال"، التي يقع مقرها في دوسلدورف، ضم المقار الأربعة لشركة "إي إم تي" والتي يعمل بها نحو 200 شخص، وستنتقل أنشطة "إي إم تي" إلى شركة "راينميتال تكنيكال بابليكاشينز" في بريمن.

ولم تفصح أي من الشركتين عن قيمة الصفقة.

يذكر أن "إي إم تي"، التي تأسست في عام 1978 تعمل بإدارة ذاتية منذ أشهرت إفلاسها في ديسمبر 2020.

وتسعى "راينميتال" من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز مكانتها كمورد لأنظمة للقوات المسلحة، فضلا عن "الحفاظ على قدرات دفاع تكنولوجية مهمة في ألمانيا".

ويصل مدى طائرات الاستطلاع المسيرة التي تنتجها "إي إم تي" إلى 100 كيلومتر.