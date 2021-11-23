زار رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنة "سلوى عبد الموجود"، والمقيمة بعزبة العتيق مركز دسوق، والتي تعانى من ورم وتضخم بالقدم؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ -في تصريح خلال الزيارة اليوم الثلاثاء- إنه تم توفير الغرفة الخاصة بها والإمكانات والرعاية الطبية اللازمة وتقديم كافة الدعم الطبى لها، وذلك لاستكمال علاجها تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة عميد كلية الطب الدكتور طه إسماعيل، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حاتم الجوهري، بالإشراف المباشر على حالة المريضة واستكمال الفحوصات والأشعة اللازمة لها والتأكد من حصولها علي خدمة طبية متميزة لحين استقرار الحالة.

يذكر أنه رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .