 اكتشف علاقتها بشاب آخر.. ضبط مالك شركة ابتز موظفة بفيديوهات مُخلة في الهرم - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 8:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

اكتشف علاقتها بشاب آخر.. ضبط مالك شركة ابتز موظفة بفيديوهات مُخلة في الهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:21 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب شركة لابتزازه موظفة بفيديوهات مخلة لها، لرفضها رد 25 ألف جنيه بعدما اكتشف علاقتها بشاب آخر في الهرم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من موظفة يفيد تعرضها للابتزاز من قبل صاحب شركة بفيديوهات مخلة لها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين صحة البلاغ، وأن الموظفة كانت على علاقة بالمتهم، وابتزها بفيديوهات مخلة بعدما اكتشف علاقتها بشاب آخر، وطالبها برد 25 ألف جنيه قد سبق وحولها لها.

عقب تقنين الإجراءات القت القوات القبض على المتهم واقتيادة لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك