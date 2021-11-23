سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب شركة لابتزازه موظفة بفيديوهات مخلة لها، لرفضها رد 25 ألف جنيه بعدما اكتشف علاقتها بشاب آخر في الهرم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من موظفة يفيد تعرضها للابتزاز من قبل صاحب شركة بفيديوهات مخلة لها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين صحة البلاغ، وأن الموظفة كانت على علاقة بالمتهم، وابتزها بفيديوهات مخلة بعدما اكتشف علاقتها بشاب آخر، وطالبها برد 25 ألف جنيه قد سبق وحولها لها.

عقب تقنين الإجراءات القت القوات القبض على المتهم واقتيادة لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.