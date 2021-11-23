منافس مصر- نجم نيجيريا قد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية

سيخضع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي لجراحة الثلاثاء، بعد تعرضه لكسور عدة في الوجه إثر اصطدام بالرأس تعرض له خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام إنتر الأحد، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الإيطالي.

وقال نابولي عبر موقعه الإلكتروني إن النيجيري الذي اضطر لقضاء ليلة الأحد تحت المراقبة في أحد مستشفيات ميلانو بعد المباراة في سان سيرو "سيعود إلى نابولي مساء الاثنين".

وأضاف النادي أنه "سيبقى تحت المراقبة وسيخضع لجراحة غداً (الثلاثاء)".

وأصيب أوسيمهن برأسه بعد احتكاك مع السلوفاكي ميلان سكرينيار وخرج من الملعب في الدقيقة 54.

وكشفت الفحوصات عن "كسور متعددة في تجويف العين اليسرى وعظم الوجنة".

ولم يتم الإعلان عن موعد نهائي لعودة أوسيمهن إلى الملاعب، لكن الصحافة الإيطالية توقعت غيابه لمدة شهر على الأقل، وهو ما قد يبعده من مباريات نابولي حتى نهاية العام.

وفي حال طالت مدة غيابه، فإنه لن يشارك أيضاً مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل، ويتواجد فيها النسور الخضراء في مجموع واحدة مع منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.