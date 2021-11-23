نيومونت تعتزم بيع شركة «كالجورلي» للطاقة إلى «نورثرن ستار ريسورسز»

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وافقت شركة "نيومونت" الأمريكية للتعدين على بيع شركة الطاقة التابعة لها "كالجورلي" إلى شركة "نورثرن ستار ريسورسز" ليمتد الأسترالية لتعدين الذهب.

ووفقا لشروط الاتفاق ستحصل "نيومونت" على 95 مليون دولار نقدا بما في ذلك 25 مليون دولار حصلت عليها من "نورثرن ستار" كجزء من صفقة شراء حصة "نيومونت" البالغة 50% من أسهم شركة "كالجورلي كونسليدتيد جولد ماينز" لتعدين الذهب عام 2020.

توفر شركة "كالجورلي" للطاقة الكهرباء لشركة "كالجورلي كونسليدتيد جولد ماينز" من خلال مجموعة عقود وتراخيص وموافقات وترتيبات مع أطراف أخرى. وتمتلك 50% من محطة "باركيستون باور" التي تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 110 ميجاوات والمملوكة لها ولشركة الطاقة الكندية "ترانس ألتا كورب".