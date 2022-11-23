مقتل فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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قتل فتى فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجروح ليل الثلاثاء/الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بمقتل الفتى أحمد أمجد شحادة / 16 عاما/ "متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس".

وأشارت الوزارة إلى إصابة 4 آخرين أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار ناري في البطن، وهناك 3 إصابات مستقرة بقنبلة صوت في الرأس، ورصاصة في اليد، ورصاصة في الساق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت المنطقة الشرقية من نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان "أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل".

وأضافت أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا لاحقا "مقام يوسف" شرق نابلس تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

من جهته ذكر الجيش في بيان أن شبانا فلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات وإطلاق النار على قوات له والتي ردت بإطلاق النار.

ويعد مقام يوسف مقصدا لآلاف الإسرائيليين حيث يقيمون الصلوات والشعائر الدينية اليهودية فيه على اعتبار أنه قبر النبي يوسف الابن الحادي عشر للنبي يعقوب لكن الفلسطينيين لا يعترفون بهذه الرواية.