نعى البرتغالى روبن نيفيز لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب البرتغال وفاة زميله ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي الذي توفي صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عام، اثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب نيفيز، عبر تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام: «يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم، وأنا لن أنساك أبدا».

وأصدر الاتحاد البرتغالي، بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن صدمته العميقة وحزنه الكبير بعد وفاة نجم المنتخب، ديوجو جوتا، وشقيقه أندريه سيلفا، صباح اليوم الخميس، في حادث سير بإسبانيا.

وأوضح البيان: «الاتحاد البرتغالي وكرة القدم البرتغالية يشعران ببالغ الأسى لوفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا».

وشدد: «لم يكن جوتا مجرد لاعب استثنائي خاض نحو 50 مباراة دولية بقميص المنتخب البرتغالي، بل كان إنسانًا رائعًا، يحظى باحترام جميع زملائه وخصومه، شخصًا ينشر الفرح أينما حلّ، ويعد قدوة حقيقية في مجتمعه».

وتابع: «نتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء جوتا وأندريه سيلفا، وكذلك إلى ليفربول وفينافييل البرتغالي، حيث لعب الشقيقان.

وأكد الاتحاد البرتغالي، أنه طلب من اليويفا، الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة المنتخب البرتغالي للسيدات أمام إسبانيا في بطولة أمم أوروبا، تكريمًا لذكراهما.

وأتم البيان: «لقد فقدنا بطلين. رحيل ديوجو وأندريه سيلفا يمثل خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتكريم إرثهما يوميا».