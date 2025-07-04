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- النظام طورته شركة "أسيلسان" لحماية الطائرات من خطر الصواريخ المتطورة بتعطيل رأس الصاروخ الموجّه عبر إطلاق طاقة ليزر متعددة النطاقات

أعلنت شركة "أسيلسان" التركية، الجمعة، نجاح اختبار لنظام "يلدريم ـ 100" المخصص لمقاومة التهديدات بالأشعة تحت الحمراء الموجهة.

و"يلدريم (الصاعقة) ـ 100"، نظام طورته "أسيلسان" لحماية الطائرات من خطر الصواريخ المتطورة، بتعطيل رأس الصاروخ الموجّه عبر إطلاق طاقة ليزر متعددة النطاقات.

وقالت الشركة في بيان، إن النظام تمكن من اجتياز اختبارات جديدة باستخدام صواريخ حقيقية مزودة برؤوس حربية.

وبحسب البيان، يعمل نظام "يلدريم ـ 100" على تغيير مسار الصواريخ الموجّهة التي تستهدف الطائرات.

ويعمل النظام على تعمية الصواريخ الحرارية الموجهة باستخدام الليزر في سيناريوهات تهديد متنوعة، وهو ما يمنح تركيا قدرة تملكها دول قليلة في العالم.

ويتميز "يلدريم ـ 100" بوحدة تثبيت دقيقة تُوجه طاقة الليزر نحو الصاروخ القادم لتعمية رأسه وتغيير مساره.